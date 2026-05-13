В столицу РТ на «КазаньФорум» прилетел лидер туркменского народа Бердымухамедов
В столицу Татарстана для участия в «КазаньФоруме» прилетел лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Гостя встретил раис республики Рустам Минниханов в казанском аэропорту. Гурбангулы Бердымухамедова также угостили национальным блюдом — чак-чаком, передает пресс-служба главы республики.
Напомним, что форум продлится в городе до 17 мая. Сегодня в рамках мероприятия Минниханов открыл Международную ярмарку Kazan Halal Market.
Также накануне президент России Владимир Путин поприветствовал участников «КазаньФорума». Отметим, что российский лидер не приедет в столицу Татарстана для личного участия в мероприятии, о чем сообщали в Кремле.
