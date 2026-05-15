Прыгаем в Казани, приземляемся в Париже

В Казани стартует чемпионат России по прыжкам в воду

15 мая в казанском Дворце водных видов спорта стартует чемпионат России по прыжкам в воду. Завершившись 20 мая, он «передаст» незримую эстафету чемпионату России по плаванию, который начнется 6 июня в том же бассейне. «Реальное время» в своем превью рассказывает о наших ожиданиях от стартующего турнира.

Завершая пятилетку президентства

Амбициозный президент республиканской федерации прыжков в воду Ефим Климов в январе следующего года отметит пятилетие на посту. Не сравнивая результаты спортсменов при том или ином руководителе (все-таки это прямая заслуга спортсменов и тренеров), попробуем сравнить другое.

Понятно, что лидером татарстанских и российских прыжков является Никита Шлейхер, который нынешним летом отметит 28 лет, половину из которых он прожил в Казани. Увы, другой воспитанник Павла Муякина, Александр Белевцев, с недавнего времени представляет Краснодарский край, в команду которого ранее перешел и Александр Степаненко, в Москву перебрался Алексей Коротовских, завершила выступления в спорте Карина Шкляр, и эту потерю должно восполнить приглашение в сборную республики Геннадия Фокина и Виктории Просековой. В остальном же состав прыгунов Татарстана привычный — Мария Полякова, Глеб Касьянов и молодая поросль, выросшая уже в спортшколе «Акватики».



Необходимо понимать, что прыжки в воду очень камерный вид спорта. Тут буквально каждый спортсмен на счету, а Россия за время своего отсутствия на международных стартах потеряла Игоря Мялина, Вячеслава Качанова (оба уехали в Узбекистан), с недавних пор еще и Александру Бибикину, которая, представляя Армению, продолжает выступать на российских стартах, соревнуясь вне зачета.

Но, если Бибикиной в Пензе — Мекке российских прыжков в воду — достаточно быстро нашли замену (например, в Казани зрители, возможно, увидят спортсмена с не совсем характерной внешностью, и это будет пензенец с эфиопскими корнями Тимур Хайле Мариам), то в Татарстане еще не наблюдается такая массовость, чтобы с легкостью можно было заменить ушедших, перечисленных выше, к примеру, тяжело травмировавшегося Артемия Токарева. А многие из них необходимы лидерам для создания повышенного уровня конкуренции, что, например, мотивирует китайцев и американцев. Необходимо отметить, что камерность данного вида спорта зачастую сказывается на том, что прыгунам достаточно прыгать не в воду, а из одного региона в другой, чтобы решать финансовые проблемы.



Молодая поросль Казани выглядит многообещающе, в 2025 году в составе сборной на всевозможных стартах выступали 36 спортсменов, 11 из которых входят в различные сборные страны. При этом необходимо понимать, что школа у нас была открыта только 11 лет назад, и первым ее выпускникам сейчас по 16—17 лет, даже самые талантливые из них не могут, допустим, в следующем году стартовать на всемирной летней Универсиаде, в том числе по причине своей молодости. Кстати, в этой группе находится и младший брат Никиты — Александр Колесников.

Альберт Багаутдинов: «С момента, когда мы начали ставить этот вид спорта на ноги, прошло три олимпийских цикла»

Ректор Поволжского университета спорта Рафис Бурганов, на глазах которого происходил рост татарстанских прыжков в воду из коротких штанишек, был на момент строительства Дворца водных видов спорта ответственным от Кабинета министров Татарстана. И приоткрыл завесу тайны прошлых лет.

«Если честно, то было ощущение, что мы не успеваем с введением Дворца водных видов спорта к Универсиаде 2013 года. Этот объект был самым сложным, при том что в целом самих объектов было очень много. В какой-то момент подрядчик отказался сотрудничать с нами. И вот мы услышали, что Владимир Владимирович Путин едет в Казань, и тогда началась настоящая работа... Теперь это уже история, которую где-то надо будет запечатлеть, потому что это великая история. И сейчас результаты говорят сами за себя, видите сколько выросло воспитанников вслед за Никитой Шлейхером, который выступал первопроходцем. И мы к этому стремились, чтобы подрастающее поколение наступало на пятки лидерам. Я помню, как у нас в плавании было всего лишь три спортсмена, которые по своим результатам могли выступать на этапах Кубка мира — Яна Мартынова, Алексей Зацепин и Александр Шимин. А сегодня у нас так много достойных, что еще кривляются: буду — не буду... Думаю, что такая же история неизбежно ждет наши прыжки в воду».

Альберт Багаутдинов, директор Центра спортивной подготовки, в прошлом директор Дворца водных видов спорта:

«13 лет назад, когда ведущий тренер республики Павел Муякин приехал в Казань с группой своих учеников, мы начали с ним ставить этот вид спорта на ноги. Сейчас же можно констатировать, что за спиной уже три олимпийских цикла. Начали в 2013 году с открытия платных групп, а уже к открытию специализированной республиканской школы «Акватика» у нас был определенный фундамент».

Совместно с производственным объединением «Оргсинтез» у нас был создан спортивный клуб «Синтез», призванный помогать ведущим спортсменам республики, представляющим плавательные дисциплины. То есть в организационном плане сделано очень много, теперь дело за результатами», — отметил аксакал татарстанского спорта, посетовав, что в юниорские сборные страны пока не входит ни один юный прыгун из Татарстана.

Ефим Климов: «Татарстан — это кузница чемпионов и площадка для проведения стартов самого высокого уровня»

Президент федерации прыжков в воду Татарстана Ефим Климов на итоговой конференции констатировал: «Если говорить о предыдущем годе, то его можно называть самым результативным на момент, когда наших спортсменов стали отстранять от участия в международных соревнованиях. Татарстан сегодня — это не просто один из регионов-участников соревнований. Нет, это кузница чемпионов и площадка для проведения стартов самого высокого уровня. Мы приняли участие в 10 выездных стартах, восемь из которых были международными, в сравнении с 2024 годом, когда таких стартов было всего лишь три. Никита Шлейхер был признан федерацией водных видов спорта лучшим в своем виде спорта».



Недостаточный уровень конкурентности как раз и не позволяет российских прыгунам стабильно входить в число сильнейших по итогам международных соревнований. Для понимания, только что завершился финал Кубка мира в Китае, по итогам которого Никита Шлейхер в паре с Русланом Терновым заняли 8-е место в синхронных прыжках с вышки. А сборная России, в состав которой входят эти спортсмены плюс Виктория Казанцева и Ульяна Клюева, финишировала пятой в командных соревнованиях.

Ефим Климов (в центре) с министром спорта РТ Владимиром Леоновым. Реальное время / realnoevremya.ru

Отсутствие медалей может скрасить уточнение, что в командных соревнованиях россияне были лучшими из представителей Европы. А это позитивная информация с точки зрения того, что главный старт в этом году — Европа. Но то, что наши парни были восьмыми в синхроне, будучи вице-чемпионами мира, и четвертыми, если учитывать стартовавших европейцев, само по себе настораживает. В недавнем прошлом Дмитрий Саутин, Глеб Гальперин, братья Доброскоки, Александр и Дмитрий, могли качественно заменить друг друга в ситуации, когда лидеры находились не на пике формы и допускали ошибки. Сейчас всю элиту мужских прыжков страны составляет трио Шлейхер, Терновой и Александр Бондарь, а дальше — пропасть. Предстоящий чемпионат в Казани дает возможность второму эшелону российских прыжков в воду дать бой фаворитам и отобраться на чемпионат Европы в Париже.

После чемпионата по прыжкам в воду Казань в том же Дворце водных видов спорта примет чемпионат страны по плаванию (пройдет с 6 по 11 июня). Любопытным выглядит то, что пловцы завершат старты в день, когда на американском континенте стартует чемпионат мира по футболу, одно из двух, наряду с зимней Олимпиадой, важнейших событий 2026 года. Не исключено что составители общего календаря предусмотрели этот момент, чтобы не рассеивать внимание спортивных болельщиков по нескольким стартам.

