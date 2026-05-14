Губернатор Мазур в Казани: инвестпортфель в Томской области превысил 760 млрд рублей

В состав портфеля входит 175 проектов

На сегодняшний день в состав инвестиционного портфеля Томской области входит 175 проектов, а сумма «ранца» превысила 760 млрд рублей. Такие цифры озвучил губернатор региона Владимир Мазур на «КазаньФоруме».

Из самых значимых проектов, как отметил глава региона, — проект «Росатома» по созданию первой в мире ядерной установки замкнутого типа «Прорыв», «Новохим» по созданию производства глиоксаля, «Солагифт» по производству БАД из натурального сырья, «Ильменит» по расширению производственной мощности горно-обогатительного комбината и «Большедороховское молоко» по строительству нового молочно-товарного комплекса. К слову, на последнем предприятии будут жить почти 2 тыс. коров.

По словам Мазура, в 2026-м объем инвестиций в основной капитал Томской области может вырасти. Достичь положительной динамики в этом вопросе поможет строительство новых производственных объектов резидентами особой экономической зоны (например, «Биолит»).

Ранее сообщалось, что инвестиции в элеватор, который открыли в Бугульминском районе, составили 5,2 млрд рублей.

Никита Егоров