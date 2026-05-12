Минэкономразвития повысило прогноз по уровню инфляции в России на 2026 год

20:36, 12.05.2026

На оценку повлияло изменение тарифов на ЖКХ

По итогам 2026 года инфляция в России прогнозируется на уровне 5,2%, а не 4%, как ожидалось ранее. Таковы прогнозы Минэкономразвития, опубликованные на сайте министерства.

Документ уже рассмотрели в российском правительстве и направили для учета в работе в федеральные и региональные органы власти.

Напомним, что в 2025-м инфляция в России составила 5,6%.

По словам представителей министерства, при оценке уровня инфляции заложено изменение тарифов на ЖКХ, которые ожидаются в октябре. Совокупный платеж россиян увеличится на 9,9%, отметили в Минэкономразвития.

Ранее российский ЦБ сообщал, что экономика России выходит из состояния перегрева.

Никита Егоров

