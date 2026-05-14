Депутат Госсовета Татарстана Абдульзянов назвал причину отсутствия продаж «Лады»
Китайский автомобиль за 1,2 млн рублей по функционалу будет выше, чем отечественная машина за 1,5 млн рублей
Автосалоны, продающие машины марки «Лада», встали. Об этом на «КазаньФоруме» сообщил депутат Госсовета Татарстана, гендиректор ПО «Зарница», руководитель объединения «Деловая Россия» Артур Абдульзянов.
— Они (автосалоны «Лада», — прим. ред.) продали около 20% от общего объема рынка, а остальные 80% продукции остались непроданными. АвтоВАЗ встал. Все площадки забиты автомобилями, — сказал он в разговоре с редактором «Реального времени».
Основная причина отсутствия продаж у отечественного автопроизводителя, по его мнению, заключается в цене.
— У нее («Лады Весты», — прим. ред.) цена составляет 1,5 млн рублей, а китайский автомобиль за 1,2 млн рублей по функционалу будет выше. Вот и вся разница, — объяснил Абдульзянов.
