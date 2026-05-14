Депутат Госсовета Татарстана Абдульзянов назвал причину отсутствия продаж «Лады»

Китайский автомобиль за 1,2 млн рублей по функционалу будет выше, чем отечественная машина за 1,5 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

Автосалоны, продающие машины марки «Лада», встали. Об этом на «КазаньФоруме» сообщил депутат Госсовета Татарстана, гендиректор ПО «Зарница», руководитель объединения «Деловая Россия» Артур Абдульзянов.

— Они (автосалоны «Лада», — прим. ред.) продали около 20% от общего объема рынка, а остальные 80% продукции остались непроданными. АвтоВАЗ встал. Все площадки забиты автомобилями, — сказал он в разговоре с редактором «Реального времени».

Основная причина отсутствия продаж у отечественного автопроизводителя, по его мнению, заключается в цене.

— У нее («Лады Весты», — прим. ред.) цена составляет 1,5 млн рублей, а китайский автомобиль за 1,2 млн рублей по функционалу будет выше. Вот и вся разница, — объяснил Абдульзянов.

Ранее сообщалось, что король Малайзии пополнил свой автопарк автомобилем Aurus, который присмотрел себе еще во время визита в Татарстан.

Никита Егоров