С начала года в бюджет Татарстана поступило 256,3 млн рублей неналоговых доходов

Больше всего заработала республика от аренды имущества

За январь — апрель 2026 года в бюджет Татарстана поступило 256,3 млн рублей неналоговых доходов. Поступления пришли от использования и реализации госимущества и земельных участков, сообщила пресс-служба Минфина республики.

В частности от аренды имущества поступило 100,83 млн рублей, от чистой прибыли государственных унитарных предприятий — 0,1 млн, от аренды земли — 41,67 млн, от сервитута — 16,58 млн, от доверительного управления — 68,34 млн, от реализации имущества — 28,43 млн, а от продажи земельных участков — 0,39 млн.

— Стабильные поступления от использования и реализации государственного имущества, а также земельных участков — это результат системной работы министерства по эффективному управлению активами, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за январь — апрель в бюджет Татарстана поступила треть плановых доходов от акцизов.

Никита Егоров