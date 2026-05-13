Новости экономики

20:45 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

С начала года в бюджет Татарстана поступило 256,3 млн рублей неналоговых доходов

20:15, 13.05.2026

Больше всего заработала республика от аренды имущества

С начала года в бюджет Татарстана поступило 256,3 млн рублей неналоговых доходов
Фото: Реальное время

За январь — апрель 2026 года в бюджет Татарстана поступило 256,3 млн рублей неналоговых доходов. Поступления пришли от использования и реализации госимущества и земельных участков, сообщила пресс-служба Минфина республики.

В частности от аренды имущества поступило 100,83 млн рублей, от чистой прибыли государственных унитарных предприятий — 0,1 млн, от аренды земли — 41,67 млн, от сервитута — 16,58 млн, от доверительного управления — 68,34 млн, от реализации имущества — 28,43 млн, а от продажи земельных участков — 0,39 млн.

    — Стабильные поступления от использования и реализации государственного имущества, а также земельных участков — это результат системной работы министерства по эффективному управлению активами, — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что за январь — апрель в бюджет Татарстана поступила треть плановых доходов от акцизов.

    Никита Егоров

    Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

    ЭкономикаБюджет Татарстан

    Новости партнеров

    Читайте также
    Фондовый рынок
    • Татнефть606.4
    • Нижнекамскнефтехим71.35
    • Казаньоргсинтез58.9
    • КАМАЗ69
    • Нижнекамскшина38.45
    • Таттелеком0.598