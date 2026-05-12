Путин поприветствовал участников «КазаньФорума»

Казань была названа культурной столицей исламского мира в текущем году, отметил президент России в телеграмме

Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум», а также ежегодного заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в телеграмме. Документ опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в дни проведения форума в столице Татарстана соберутся российские и зарубежные политики и общественные деятели, ученые и богословы, бизнесмены и эксперты. Гости обсудят ключевые экономические, гуманитарные и духовные вопросы, обменяются опытом сотрудничества между Россией и исламскими странами, у которых есть общие ценности, уважение к культурно-цивилизационному многообразию, настрой на диалог и партнерство ради стабильного и успешного будущего.

— В нашей стране веками живут представители разных религий и народов, каждый из которых сохраняет свою уникальность и самобытность. И символично, что форум проходит именно в Республике Татарстан — динамично растущем российском регионе, где берегут традиции межнационального согласия, — говорится в сообщении Путина.

Российский лидер также обратил внимание, что ислам является одной из мировых широко распространенных в России религий, которую исповедуют миллионы россиян. Они вносят важный вклад в развитие российской экономики и науки, культуры и социальной сферы. Причем власти России стремятся углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами, добавил Путин.

— Активно взаимодействуем на внешнеполитической арене, вместе реализуем перспективные проекты — в энергетике, промышленности, информационных технологиях, строительстве, сельском хозяйстве, финансах, образовании, медицине, туризме и других областях. В качестве наблюдателя Россия участвует в работе Организации исламского сотрудничества. Гостеприимная Казань была названа этой организацией культурной столицей исламского мира в текущем году, — написал президент страны.

Ранее сообщалось, что Путин не посетит экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум».

Никита Егоров