В Минэкономразвития спрогнозировали среднюю ключевую ставку ЦБ России на 2026 год

Прогноз по показателям повышен на 1—1,5%

Ключевая ставка Центробанка России в 2026 году в среднем составит 14—14,5%. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития.

При этом отмечается, что в сентябре прошлого года средняя ключевая ставка регулятора прогнозировалась на уровне 12—13% на 2026 год.

— Макроэкономические параметры базового сценария рассчитываются в условиях более жестких денежно-кредитных параметров, чем учитывались при разработке прогноза социально-экономического развития осенью 2025 года. Текущие оценки Банка России по ключевой ставке в среднем на 2026 год составляют 14—14,5%, — говорится в сообщении.

Ранее эксперты прогнозировали, что ЦБ России снизит ключевую ставку до 12% к концу 2026-го. О том, как такое снижение изменит ситуацию на рынке недвижимости и автомобилей, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров