21:22 МСК
ЦБ увеличил лимит переводов компаниям через СБП в три раза

20:48, 12.05.2026

Помимо расчетов с другими компаниями, мера может коснуться и платежей в бюджет

Банк России поддержал увеличение лимита одного перевода по СБП для бизнеса до 30 млн рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора. Техническая реализация такой возможности запланирована на 2027 год.

Напомним, что на сегодняшний день ограничение составляет 1 млн рублей. Помимо расчетов с другими компаниями, это может коснуться и платежей в бюджет.

Управляющий директор платежного сервиса Vepay Алексей Петров положительно оценил такие изменения. По его словам, подобные новшества стоило принять намного раньше, так как СБП для физлиц стал основным каналом расчетов и переводов.

— Увеличение лимита до 30 млн — прекрасный инструмент, который косвенно, конечно не напрямую, оживит экономику, повысит оборачиваемость средств и взаиморасчетов, — подчеркнул собеседник.

Ранее сообщалось, что в Татарстане количество POS-терминалов для платежей по карте увеличилось на 8% за год.

Никита Егоров

