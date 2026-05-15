Бенефициар Savage разделил бизнес с партнером из Казани

Владельцы бренда, раскрученного Ксенией Собчак, инвестировали в новый проект

Собственник раскрученного Ксенией Собчак бренда одежды Savage вложил средства в сеть магазинов Bulmer. Казанский бизнесмен Марат Шафигуллин вместе с братом выкупил у партнера половину компании «Бас», которая развивает немецкую торговую марку. Ранее Шафигуллин выступал сублицензиаром фирмы Salamander и работал с обувными салонами Zenden. Эксперты оценивают сделку примерно в 1 млрд рублей. Подробнее о перспективах и рисках нового проекта — в материале «Реального времени».

Владельцы Savage вложились в Bulmer

Казанские предприниматели Марат и Айрат Шафигуллины, развивающие российскую марку одежды Savage, а ранее — обувные салоны Salamander и Zenden, выкупили часть бизнеса у компаньона. К ним перешла половина торговой компании «Бас» Айдара Закирова. Фирма выступает торговым представителем немецкого бренда одежды Bulmer и управляет одноименной растущей сетью магазинов.

Предприятие зарегистрировано в Казани в сфере оптовой торговли одеждой и обувью. В штате трудится почти полсотни работников, чистые активы составляют 1,9 млрд рублей. Годовой оборот ООО «Бас» в минувшем году вырос наполовину до 2,2 млрд, чистая прибыль составила свыше 574 млн.

— Размер сделки по выкупу половины компании, скорее всего, составил не менее 1 млрд рублей, — считает гендиректор компании «РеАгентство» Юрий Чикиров, — Если исходить из срока окупаемости бизнеса, допустим, три-четыре года и умножить чистую прибыль на этот период, получится сумма, близкая к названной.

Между тем эксперты прогнозируют стагнацию на российском рынке одежды и обуви в 2026 году. Даже при оптимистичном развитии сценария со снижением ключевой ставки и уровня инфляции продажи не будут расти, считают в Fashion Consulting Group. По итогам 2025 года fashion-рынок демонстрирует замедление — он вырос до 3,94 трлн рублей, то есть на 6%, тогда как годом ранее было 12%.

Как Шафигуллины начали перезапуск Savage

С момента основания компания «Бас» полностью принадлежала Айдару Закирову, сыну главы Буинского землячества, девелопера и рантье Ирека Закирова. Этой весной в уставный капитал общества вошли дочь собственника Алия Закирова и давние партнеры по бизнесу братья Шафигуллины — теперь у каждого из учредителей по 25% долей.

Европейский бренд Bulmer вышел на российский рынок 10 лет назад, открыв первый розничный магазин в Казани. Сначала предлагал куртки и пуховики, затем — коллекции легкой одежды для женщин. Сейчас сеть насчитывает 43 магазина по всей стране, включая три татарстанских.

Семья Шафигуллиных контролируют Savage через компанию «Салама», основанную в 2016 году одним из братьев, Маратом, а затем перешедшую к Айрату. Она развивает российский бренд и сеть магазинов женской одежды в стиле casual. Лицом марки выступает Ксения Собчак, объявившая перезапуск концепции осенью прошлого года.

Бренд Savage создали в 2000 году российские бизнесмены Владимир Морозов и Юрий Петров, управлявшие бизнесом через кипрскую фирму Alfacorp. Сначала предприниматели производили верхнюю женскую одежду, размещая заказы на фабриках в Китае. Затем ассортимент расширили легкие предметы гардероба и аксессуары. Популярность марки в начале нулевых быстро росла благодаря яркому рекламному ролику со слоганом «бери и грейся» с медведем, отнявшим пуховик у человека.

К 2009 году сеть насчитывала более 200 магазинов в России, Беларуси, Украине и Казахстане. Затем начала сокращаться, пока к 2015-му не закрылись все офлайн-точки — работал только интернет-магазин. Новый этап в истории компании начался в 2017 году, когда бренд выкупили Шафигуллины. Тогда открылись магазины в Набережных Челнах, Новосибирске и Нижнем Тагиле. К октябрю 2024 года сеть вновь насчитывала около 100 торговых точек в России и Беларуси. В октябре 2025-го Собчак анонсировала рестарт бренда с возвращением к изначальной философии Savage.

— Развитие розничной сети магазинов бренда Bulmer представляется мне весьма перспективным, потому что он сохранил свои позиции в России, не смотря на уход иностранных брендов, он остался и продолжил свое развитие. Ценности, которые предлагает бренд, относятся к разряду вечных: стиль, практичность, качество. Сегодня, когда количество покупок в рознице снизилось, а чек одной-двух покупок вырос, что обусловлено изменением модели поведения отечественного покупателя — это как раз то, что требуется. И решение казанских предпринимателей Айрата и Марата Шафигуллиных осуществить инвестиции в Bulmer свидетельствует о том, у сети магазинов есть привлекательное будущее, — считает главный редактор агентства «РИА Мода» Валентина Кузнецова.

Спикер указала на то, что в свое время бизнесмены Шафигуллины успешно выполнили огромную работу по реанимации утраченной розничной сети магазинов бренда Savage: «Но что касается рестарта бренда, то, очевидно, здесь все еще ведется активный поиск решений. В нулевые годы образ Ксении Собчак сработал блестяще, обеспечив громкий, напористый выход бренда на рынок, но рестарт с этой же персоной не дал ожидаемого результата: время другое, люди другие. Сегодня свобода самовыражения через стиль, смелость в создании образа, искренность в деталях, а также индивидуальность как основа — не предполагают того напора. И, может быть, российская актриса Лиза Морячка больше соответствует этим критериям, привнося присущие ей в жизни качества в создание нового образа бренда».

Эксперт отметила, что в период стремительного развития электронной торговли существование розницы становилось все более сложным, последовали многочисленные закрытия офлайн-магазинов. «Но сейчас, когда к выработке общих правил работы маркетплейсов и розницы подключились представители законодательной и исполнительной власти, ситуация должна измениться. 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике, который поможет установить баланс между маркетплейсами и традиционной торговлей», сообщила Валентина Кузнецова.

Как партнеры делили бизнес

Айрат и Ирек Закировы — давние партнеры Шафигуллиных. Они совместно владеют рядом фирм, включая ООО «Салма». В 2022 году компания пыталась продать свой офисный центр на Право-Булачной, 33 в Казани. Ранее по этому адресу работал трактир «Старый амбар», затем грузинский ресторан, на втором этаже — частная медицинская клиника. Собственники просили за здание советских годов постройки площадью 3,3 тысячи «квадратов» треть миллиарда рублей — 330 млн.

Ирека Закирова знают так же как гендиректора ОАО «Татагропромстрой» — компании, которой принадлежали здания Вьетнамского рынка. Семья девелопера наряду с Шафигуллиными через ту же фирму «Салма» управляет казанским бизнес-отелем Amati Kazan Hotel 3* на ул. Мусы Джалиля.

Интересно, что разделу компании «Бас» предшествовала другая сделка партнеров. Так, Айдар Закиров вместе с дочерью Алией получили по 25% долей в компании Шафигуллиных «Эго», которой принадлежат обувные марки Maraya, Tavro, Arzoli. Выручка предприятия, работающего с онлайн-магазинами, в минувшем году выросла до 614 млн рублей, чистая прибыль составила 98,4 млн.

Марат Шафигуллин ранее выступал сублицензиаром фирмы Salamander в России. На сайте обувной компании татарстанские магазины сети были представлены как «эксклюзивный партнер в Казани». У себя в соцсетях бизнесмен указывал два места работы — Salamander и ООО «Зенден», последний — еще одна крупная сеть обувных салонов.

«Рынок растет номинально, но сжимается по объему»

— Российский рынок одежды и обуви в настоящее время находится в фазе охлаждения. По итогам 2025 года он продемонстрировал рост на уровне 2,5% в денежном выражении, однако при росте цен в сегменте 15–20% это означает снижение продаж в натуральных показателях — фактически рынок растет номинально, но сжимается по объему. После 2022 года рынок пережил этап ускоренной экспансии локальных игроков, сопровождавшийся активным запуском новых брендов и расширением розничных сетей, — сообщила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Этот рост, по ее словам, носил преимущественно экстенсивный характер и привел к формированию избыточного предложения: повышение цен на одежду за этот период также превысило темп роста номинальных доходов вдвое. В результате более трети новых проектов не смогли закрепиться на рынке.

Дополнительным фактором структурной коррекции является изменение каналов дистрибуции, указала спикер. Мультиканальная модель стала базовым стандартом, а маркетплейсы — ключевым каналом роста оборотов, усиливающим конкуренцию и ценовое давление на традиционный ретейл. Две трети покупок недорогой массовой одежды и обуви приходится на онлайн-платформы.

— В этих условиях позиции российских ретейлеров остаются противоречивыми, — считает Анна Лебсак-Клейманс, — С одной стороны, российские ретейлеры существенно усилили свое присутствие за счет замены международных игроков. С другой — текущий этап характеризуется существенным усилением конкуренции и снижением показателей прибыли у половины игроков. Но есть и примеры успеха: Melon Fashion Group — абсолютный лидер по объему чистой прибыли (11,12 млрд руб.), Lime — абсолютный лидер по темпам роста прибыли (+122%).

Эксперт добавила, что высокая динамика показателей прибыли у дисконтной сети Familia — +76%, Ekonika — лидер по устойчивому росту в сегменте обувного ретейла, которая растет и в обороте, и в показателях прибыли. «На перенасыщенном рынке, где предложение опережает спрос, ключевым фактором успеха становится не масштабирование, а способность обеспечивать операционную эффективность и устойчивость», — заключила собеседница издания.

«Теперь и отечественные ретейлеры научились делать то, что раньше умели только иностранные»

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе торговых центров «Мега», сегодня российские модные ретейлеры активно развиваются: «В их числе проекты Melon Fashion Group, Lime и другие. Так, в «Меге» Казани значительно расширили свои магазины и обновили до последнего концепта Zarina и Sela, а осенью также планируется увеличение и реконструкция пространства Befree. Сейчас большинство модных брендов России усиленно работают на улучшение своих коллекций, ориентируясь на передовые международные тренды. Можно твердо сказать — теперь и отечественные ретейлеры научились успешно делать то, что раньше умели только иностранные компании».

В компании добавили, что Savage удалось расширить аудиторию и привлечь внимание более молодого сегмента потребителей за счет пересмотра и обновления модельного ряда коллекций. Ретейлер открыл несколько магазинов в новой концепции в крупных городах России: «И, насколько нам известно, планирует продолжать развиваться дальше. Bulmer открыл корнер в магазине «Стокманн» в «Меге» Казани».

— Соотношение площадей, занимаемых зарубежными и отечественными ретейлерами и брендами, с 2022 года в торговых центрах «Мега» изменилось незначительно. Так, до 2022 года за иностранными компаниями было 36% всех «квадратов» торговой галереи, а за российскими арендаторами — 64%. Сейчас эти показатели составляют 24 и 76% соответственно. Причина проста — и до 2022 года ключевыми арендаторами площадей торговых галерей «Меги» были российские ретейлеры: «Детский Мир», «Спортмастер», «М. Видео» и пр., — уточнили в пресс-службе торговых центров сети.