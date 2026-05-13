АКАР: рекламный рынок Казани стал четвертым по величине в России

16:59, 13.05.2026

За год объем казанского рекламного рынка снизился на 8%

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В 2025 году объем рекламного рынка в Казани составил 6,82 млрд рублей. Это на 8% ниже показателей предыдущего года, следует из подсчетов АКАР.

Основная доля рекламных инвестиций пришлась на интернет-сервисы — 3,7 млрд рублей.

При этом столица Татарстана заняла четвертое место среди крупнейших региональных рынков по объему рынка рекламы. В тройке лидеров оказались Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар.

Ранее сообщалось, что число субъектов малого и среднего бизнеса в Татарстане превысило 190 тысяч.

Никита Егоров

Экономика Татарстан

