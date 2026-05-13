АКАР: рекламный рынок Казани стал четвертым по величине в России
За год объем казанского рекламного рынка снизился на 8%
В 2025 году объем рекламного рынка в Казани составил 6,82 млрд рублей. Это на 8% ниже показателей предыдущего года, следует из подсчетов АКАР.
Основная доля рекламных инвестиций пришлась на интернет-сервисы — 3,7 млрд рублей.
При этом столица Татарстана заняла четвертое место среди крупнейших региональных рынков по объему рынка рекламы. В тройке лидеров оказались Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар.
