АКАР: рекламный рынок Казани стал четвертым по величине в России

За год объем казанского рекламного рынка снизился на 8%

В 2025 году объем рекламного рынка в Казани составил 6,82 млрд рублей. Это на 8% ниже показателей предыдущего года, следует из подсчетов АКАР.

Основная доля рекламных инвестиций пришлась на интернет-сервисы — 3,7 млрд рублей.

При этом столица Татарстана заняла четвертое место среди крупнейших региональных рынков по объему рынка рекламы. В тройке лидеров оказались Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар.

Никита Егоров