Новости экономики

21:34 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Доллар подешевел до 73 рублей

14:11, 14.05.2026

При этом курс евро составил 86 рублей

Доллар подешевел до 73 рублей
Фото: Viacheslav Bublyk на Unsplash

На российском межбанковском рынке произошло заметное снижение курса американской валюты. По данным финансового рынка Forex, курс доллара опускался до отметки 72,97 рубля, продемонстрировав падение на 1,01%.

В дальнейшем курс несколько скорректировался. По состоянию на 12:41 доллар торговался на уровне 73,15 рубля. При этом курс евро составил 86 рублей.

Накануне наблюдалась аналогичная динамика: курс доллара снизился до 73,2 рубля, потеряв 53 копейки с начала торгов. Евро продемонстрировал более значительное падение — на 0,7%, или 62 копейки, достигнув отметки 85,99 рубля.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть600.1
  • Нижнекамскнефтехим71.75
  • Казаньоргсинтез58.4
  • КАМАЗ69
  • Нижнекамскшина40.05
  • Таттелеком0.602