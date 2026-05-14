Доллар подешевел до 73 рублей

На российском межбанковском рынке произошло заметное снижение курса американской валюты. По данным финансового рынка Forex, курс доллара опускался до отметки 72,97 рубля, продемонстрировав падение на 1,01%.

В дальнейшем курс несколько скорректировался. По состоянию на 12:41 доллар торговался на уровне 73,15 рубля. При этом курс евро составил 86 рублей.

Накануне наблюдалась аналогичная динамика: курс доллара снизился до 73,2 рубля, потеряв 53 копейки с начала торгов. Евро продемонстрировал более значительное падение — на 0,7%, или 62 копейки, достигнув отметки 85,99 рубля.

Наталья Жирнова