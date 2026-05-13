В строительство нового отеля Muse 3* около казанского аэропорта вложат 1 млрд рублей

Старт работ запланирован на конец 2026 года, а ввод в эксплуатацию — на конец 2030-го

Гостиничный оператор и девелопер Kravt h&h при поддержке властей Татарстана построит новый отель Muse 3* рядом с Международным аэропортом «Казань». Старт работ запланирован на конец 2026 года, а ввод в эксплуатацию — на конец 2030-го. Отель может стать пилотным в рамках концепции Muse of Tatarstan, которая базируется на современном прочтении татарской культуры, традиций и локальной идентичности в гостиничном формате. Инвестиции оцениваются в сумму 1 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали сегодня на «КазаньФоруме».

— Отель Muse 3* на 138 номеров под управлением Kravt h&h появится рядом с аэропортом в непосредственной близости к уже действующему отелю Muse of city Kazan 4*. Строительные работы начнутся в конце 2026 года, а ввод запланирован на конец 2030 года. Инвестиции оцениваются в 1 млрд рублей, — отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

Для реализации этой идеи разработана концепция Muse ofTatarstan, которая раскрывает татарскую культуру в ее актуальном воплощении как для туристов, так и для местных жителей.

— Татарстан все более привлекателен для туризма, в том числе делового и событийного. Казань принимает статусные международные форумы, такие как БРИКС, архитектурный смотр «Казаныш», Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» и другие. Динамика турпотока в столицу Татарстана позволяет рассчитывать на ежегодный рост с нынешних 5,1 млн до 7 млн человек к 2030 году. При этом развитие туризма напрямую связано с возможностями инфраструктуры. На базе культурной ДНК региона и стандартов гостиничного управления Kravt h&h мы предлагаем создать масштабируемую сеть гостиниц нового поколения, которая восполнит дефицит предложения на локальном гостиничном рынке и сформирует целое направление, связанное с этнокультурной компонентой. Пилотный отель Muse of Tatarstan может стать отправной точкой для реализации этой инициативы в случае поддержки со стороны властей региона, — рассказал основатель и гендиректор Kravt h&h, федерального оператора сети отелей Muse Валерий Кравцун.

Проект 9-этажного отеля площадью 7 тыс. кв. м подготовлен собственным архитектурным бюро Kravt h&h, а одной из важных особенностей формата станет внимание к общественным функциям на нижних этажах, где предполагается размещение кафе в формате grab&go, коворкинга, лаунж-зоны и прачечной.

В рамках концепции Muse of Tatarstan в республике предлагается развивать и другие форматы.

— Линейка отелей с культурной ДНК региона может включать четыре направления: smart-отели 3* для туристов и деловых гостей, сервисные апартаменты 4* для длительного проживания и рентного бизнеса, загородные отели 3–4* для отдыха в природной среде, а также бутик-отели 5* с акцентом на культурный и гастрономический опыт. Проекты предусматривают общественные пространства, спа-инфраструктуру и использование элементов локальной культуры — от народных промыслов до wellness-практик с местными травами. При этом во всех отелях Muse of Tatarstan гость сможет рассчитывать на единые стандарты сервиса, консьерж-поддержку, доступ к событиями навигации по региону, — сказал исполнительный директор Kravt h&h Андрей Жамкин.

Концептуальным персонажем гостиничной сети будет птица удачи Хоррият (тат. «хөррият» — свобода) — героиня татарских сказаний, которая, согласно преданию, приносит человеку счастье, бросая на него свою тень. Образ Хоррият станет сквозным символом всей линейки отелей, воплощая свободу действий и выбора, возможность выйти из ритма постоянной спешки, и обрести спокойствие.

Согласно планам Kravt h&h, новая концепция Muse of Tatarstan может быть представлена в наиболее привлекательных с точки зрения туризма локациях по всему Татарстану.



