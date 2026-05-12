В России с начала года направили более 1,9 трлн рублей на реализацию нацпроектов

По состоянию на 1 мая 2026 года в России направили более 1,9 трлн рублей на реализацию нацпроектов. Это 29,5% от годового плана, сообщила пресс-служба Минфина страны.

Отмечается, что за четыре месяца нацпроект «Семья» исполнен на 36,2%, «Молодежь и дети» — на 30,1%, «Продолжительная и активная жизнь» — на 40,9%, «Инфраструктура для жизни» — на 16%, «Эффективная транспортная система» — на 10%, «Экологическое благополучие» — на 18%. Также на 47,2% исполнен нацпроект «Международная кооперация и экспорт», на 11,4% — «Эффективная и конкурентная экономика».

Исполнимость по другим нацпроектам тоже варьируется от 8,7 до 34,6%.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Татарстане по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 14 участков дорог к туристическим маршрутам.



