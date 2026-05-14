Доходы Татарстана от медицинского туризма выросли на 70% с 2019 года

Татарстан остается одним из ведущих регионов России по развитию медицинского туризма

Фото: Динар Фатыхов

С 2019 года медицинские учреждения Татарстана приняли около 500 тысяч иностранных пациентов из 166 стран. Причем доходы от медтуризма выросли за шесть лет на 70%, до 1 млрд рублей. Такие цифры озвучил глава Минздрава республики Альмир Абашев на «КазаньФоруме».

Он отметил, что Татарстан остается одним из ведущих регионов России по развитию медицинского туризма. Так, республика по этому показателю заняла четвертое место. В тройке лидеров оказались Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Никита Егоров