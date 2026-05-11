С начала года объем оказанных платных услуг жителям Татарстана вырос на 4,8%

Меньше всего оказано платных услуг пожилым людям и инвалидам

По итогам января-марта 2026 года татарстанцам оказали платных услуг на 155,7 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2025-го данная сумма увеличилась на 4,8%, следует из данных Татарстанстата.

Если рассматривать статистику по месяцам первого квартала, то больше всего оказали платных услуг в марте (53,9 млрд), а меньше всего — в январе (50,6 млрд). В феврале, в свою очередь, платные услуги принесли 51,1 млрд рублей.

Большую часть из упомянутой суммы составил коммунальные услуги (37,5 млрд). Следом идут бытовые услуги (24,8 млрд), транспортные (18 млрд), услуги системы образования (14,8 млрд) и медицинские (12,9 млрд).

В свою очередь, меньше всего оказано платных услуг с начала года пожилым людям и инвалидам (366 млн), ветеринарные услуги (489,8 млн) и на курьерскую доставку (520 млн).

