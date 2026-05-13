Татарстан попал в топ-10 регионов России по количеству самозанятых

Увеличилось в России и количество предпринимателей, но это не связано с реальным ростом объектов бизнеса в экономике

Татарстан занял седьмое место в рейтинге регионов России по количеству самозанятых. Конкретно в республике таких граждан насчитывается 471 тыс. человек, следует из статистики ФНС. Отметим, что речь идет о лицах, которые зафиксировали себя в таком статусе и применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Больше всего самозанятых числится в Москве (2,3 млн), Московской области (1,1 млн) и Санкт-Петербурге (чуть более 1 млн). В топ-5 также попали Краснодарский край (803 тыс.) и Свердловская область (503 тыс.). На шестом месте — Ростовская область (473 тыс.), на восьмом — Башкортостан (368 тыс.), а замыкают топ-10 Челябинская область и Дагестан (в обоих по 359 тысяч).

В целом по России по итогам января — апреля 2026 года количество самозанятых граждан в России увеличилось до 16,4 млн человек. Это на 6,5% больше, чем по итогам 2025-го.

Большая часть этой категории россиян — физлица (около 95%, или 15,5 млн), а меньше всего — индивидуальных предпринимателей (примерно 5%, или 844 тысячи).

При этом число индивидуальных предпринимателей увеличилось в России на 7%, до почти 4,8 млн человек. Однако, по словам руководителя Союза предпринимателей и арендаторов России Андрея Бунича, увеличение числа ИП связано с налоговыми изменениями, а не с реальным ростом объектов бизнеса в экономике. Что касается самозанятых, то их число, по прогнозам HR-специалиста Гарри Мурадяна, будет расти по ряду причин, но в определенный момент они столкнутся с невостребованностью на рынке труда. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров