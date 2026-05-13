Доходы от госактивов в Татарстане превысили 250 млн рублей

Основными источниками поступлений стали арендные платежи за имущество и земельные участки

За первые четыре месяца 2026 года общая сумма поступлений в бюджет Татарстана неналоговых доходов от использования и реализации государственного имущества и земельных участков составила 256,34 млн рублей. Об этом сообщает Минэкономики РТ.

Основные источники поступлений распределились следующим образом: 100,83 млн рублей принесли арендные платежи за имущество, 41,67 млн рублей поступило от аренды земельных участков, а 68,34 млн рублей — от доверительного управления.

Часть суммы поступила от сервитута (16,58 млн рублей), реализации имущества (28,43 млн рублей) и продажи земельных участков (0,39 млн рублей). Небольшая часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий составила 0,10 млн рублей.

Напомним, что 84,5 миллиарда рублей поступило в бюджет Татарстана с начала 2026 года. Общий объем финансирования 11 нацпроектов на 2026 год составляет 53 млрд рублей.

