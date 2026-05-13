Бердымухамедов встретился с Миннихановым в Казани, а потом позвонил Путину

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время визита в Казань встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Напомним, что гость стал одним из участников «КазаньФорума».

Как сообщила пресс-служба руководителя республики, во время встречи Бердымухамедов позвонил президенту России Владимиру Путину, которому рассказал, что прилетел в Казань. Он также передал российскому лидеру привет из Татарстана. Глава нашего государства в свою очередь тоже поприветствовал республику.

По данным пресс-службы Кремля, во время переговоров по телефону Путин и Бердымухамедов обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-туркменистанского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено сотрудничеству в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.



Никита Егоров