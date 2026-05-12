Путин встретился с главой Минэкономразвития Решетниковым: главное

Президент отметил положительные макроэкономические тенденции в России

Президент России Владимир Путин встретился с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Встреча сторон прошла в Кремле.

В процессе общения президент отметил положительные макроэкономические тенденции в России.

Решетников в свою очередь сообщил российскому лидеру, что рост ВВП России в марте восстановился, ситуация стабилизируется, реальные доходы россиян в первом квартале выросли на 2,6%, а российская экономика проявила себя достойно, вопреки введенным санкциям.

Помимо этого, инфляция на 4 мая составила 5,6%, а данный показатель дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики. Кроме того, по словам министра, восстановление роста инвестиций в России ожидается с 2027 года.

Из других тезисов Решетникова: экономика РФ развивается циклично, за периодом роста всегда следует период ее донастройки, который сейчас наблюдается, России необходимо найти баланс в работе онлайн-платформ.

Ранее сообщалось, что Путин не посетит «КазаньФорум», но российский лидер поприветствовал участников мероприятия телеграммой.

