Путин встретился с главой Минэкономразвития Решетниковым: главное
Президент отметил положительные макроэкономические тенденции в России
Президент России Владимир Путин встретился с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Встреча сторон прошла в Кремле.
В процессе общения президент отметил положительные макроэкономические тенденции в России.
Решетников в свою очередь сообщил российскому лидеру, что рост ВВП России в марте восстановился, ситуация стабилизируется, реальные доходы россиян в первом квартале выросли на 2,6%, а российская экономика проявила себя достойно, вопреки введенным санкциям.
Помимо этого, инфляция на 4 мая составила 5,6%, а данный показатель дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики. Кроме того, по словам министра, восстановление роста инвестиций в России ожидается с 2027 года.
Из других тезисов Решетникова: экономика РФ развивается циклично, за периодом роста всегда следует период ее донастройки, который сейчас наблюдается, России необходимо найти баланс в работе онлайн-платформ.
Ранее сообщалось, что Путин не посетит «КазаньФорум», но российский лидер поприветствовал участников мероприятия телеграммой.
