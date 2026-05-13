В Татарстане на одного безработного приходится до 14 рабочих мест

Только за последнюю неделю в республике открыли 1,5 тыс. вакансий

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за последнюю неделю открыли 1,5 тыс. вакансий. На данный момент доступно свыше 50 тыс. предложений о трудоустройстве. При этом численность официально безработных в республике составляет 3,7 тысячи. Об этом на «КазаньФоруме» сообщила глава Минтруда региона Эльмира Зарипова.

— Мы каждому безработному можем предложить до 14 рабочих мест. В этих условиях развитие кадрового, промышленного потенциала — это вопрос №1, над которым очень активно работает служба занятости. Мы делаем упор не только на работе с безработными, мы предлагаем программы переобучения, повышения квалификации, выбор второй профессии. Мы плотно работаем с работодателями на уровне подачи вакансий, чтобы они были конкурентными и на них отреагировали те, кто ищет работу, — сообщила министр.

Зарипова также рассказала о мерах поддержки для работодателей, которые, например, трудоустраивают лиц с ограниченными возможностями здоровья: таким компаниям доступны субсидии в размере от трех до шести минимальных оплат труда. Субсидируется и привлечение на работу жителей других регионов. В 2025 году в РТ было восемь таких компаний, а с начала текущего года — уже семь.

Никита Егоров