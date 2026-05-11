За январь-апрель в бюджет Татарстана поступила треть плановых доходов от акцизов
Больше всего республика получила от акцизов на нефтепродукты и пиво
По итогам января-апреля 2026 года в бюджет Татарстана поступило 15,4 млрд рублей в качестве дохода от акцизов. Это 28% от плановых назначений, сообщила пресс-служба Минфина республики.
Больше всего поступило акцизов на нефтепродукты (7,1 млрд) и пиво (4,9 млрд). Следом по объему поступлений идут акцизы, поступающие в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам (1,9 млрд) и акцизы на прочий алкоголь (1,4 млрд).
Меньше всего получил бюджет региона от акцизов на газ, приобретаемый для производства аммиака (0,1 млрд).
Отмечается, что полученные от акцизов доходы в последствии направляются на финансирование дорожной деятельности.
Ранее сообщалось, что доходы федерального бюджета России в январе — апреле составили 11,7 млрд рублей.
