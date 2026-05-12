На полях «КазаньФорума» Мантуров и Хартарто обсудили товарооборот между Россией и Индонезией

Также стороны затронули темы сотрудничества стран в сфере сельхоза, энергетики, транспорта, промышленности и высоких технологий

Первый зампредседателя Правительства России Денис Мантуров и министр — координатор по вопросам экономики Республики Индонезия Аирлангга Хартарто на полях Международного форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» провели 14-е заседание Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Стороны обсудили товарооборот между Россией и Индонезией, который за последние пять лет вырос более чем в два раза, достигнув 5 млрд рублей по итогам 2025 года, сообщила пресс-служба российского правительства.

— Дополнительным фактором наращивания и диверсификации товарооборота должно стать подписанное в конце прошлого года Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Рассчитываем, что до конца года всеми сторонами будут завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для его вступления в силу. Улучшение условий взаимного доступа товаров на рынки должно сопровождаться расширением прямых контактов между нашими предпринимателями. Хорошую дополнительную возможность для этого открывает июльская выставка «Иннопром» в Екатеринбурге, в которой Индонезия выступит в качестве страны-партнера», — сказал Мантуров.

Также политики обсудили сотрудничество стран в сфере сельского хозяйства, энергетики, транспорта, промышленности и высоких технологий. По словам Мантурова, активизации диалога в космической отрасли помогло участие делегации Индонезии в Неделе космоса. Сегодня в портфеле уже есть ряд перспективных проектов. В частности, Россия располагает необходимыми компетенциями и опытом для подготовки и организации полета первого индонезийского космонавта.

Еще стороны отметили важность обеспечения устойчивых взаиморасчетов и обсудили сотрудничество в гуманитарных сферах (образование, культура и спорт). Кроме того, политики положительно оценили расширение взаимных туристических обменов.

По итогам мероприятия Денис Мантуров и Аирлангга Хартарто подписали протокол 14-го заседания Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

Ранее президент России Владимир Путин поприветствовал участников «КазаньФорума».

Никита Егоров