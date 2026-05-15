В Казани начались мероприятия «Культурной столицы исламского мира»
В Камаловский театр приехал Мариинский
В Казани начались торжественные мероприятия «Культурной столицы исламского мира»: в Камаловском театре собрались представители «КазаньФорума», а также гости и жители города, чтобы посмотреть два одноактных произведения Мариинского театра, демонстрирующих, какие реформы произошли в русском балете в начале XX века.
«Язык искусства един и не требует переводов»
— Мы увидим диалог западного и восточного искусства, — указала министр культуры России Ольга Любимова, открывая вечер. — «Шопениана» — посвящение классическому романтическому балету, вдохновленное волшебством музыки Шопена. И «Шехерезада» — эталон восточной эстетики в мировом искусстве, один из главных балетов «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Выбранные произведения объединяют знаменитую русскую исполнительскую школу, мировую музыкальную классику и художественные образы Востока, подтверждая, что язык искусства един и не требует переводов.
Мариинский театр привез два спектакля, впервые показанные публике в постановке Михаила Фокина.
Премьера «Шопенианы» прошла 10 февраля 1907 года в Мариинском театре. К обоим спектаклям эскизы костюмов делал Леон Бакст. Это бессюжетное, поэтичное произведение с масштабным кордебалетом сильфид и несколькими солистами, вдохновленное старинными гравюрами. После революции ее вернула на сцену уже в 1923 году Агриппина Ваганова.
«Я старался не удивлять новизной, а вернуть условный балетный танец к моменту его высочайшего развития, — писал о балете Фокин. Так ли танцевали наши балетные предки, я не знаю. И никто не знает. Но в мечтах моих они танцевали именно так». В Казани главные партии исполнили Рената Шакирова, Тимур Аскеров, Алиса Баринова и Есения Анушенкова. «Шопениана» — это демонстрация достижений классического балета, одной из безусловных вершин российского искусства.
Чем важна постановка «Шахерезады»
В Казани в главных партиях в «Шехерезада» вышли Виктория Терешкина (Зобеида) и Кимин Ким (ее возлюбленный). «Шехерезада» — постановка с более сложной историей, чем «Шопениана». В 1908 году художник Александр Бенуа познакомил Фокина с Сергеем Дягилевым, который уже начал показывать в Европе русскую оперу и живопись, а теперь решил взяться и за балет. «Шехерезаду» показали в Париже в 1910 году. Через несколько лет Фокин порвал с «Русскими сезонами» и вернулся в Мариинский театр, после вновь поработал с Дягилевым, После революции он уехал в Стокгольм, работал во Франции, Великобритании и Скандинавии, а потом открыл первую в США балетную школу и создал свою балетную труппу.
«Шехерезада» стала частью репертуара Мариинского театра в 1994 году. Фокинская постановка интересна в программе «Культурной столицы исламского мира». Во-первых, это одно из этапных произведений, связанных с популяризацией образа Востока в глобальном мире. Верно, что это пример ориентального спектакля, взгляд европейский, но от этого не менее ценный.
Во-вторых, это пример постмодернистского подхода. Фокин поставил балет на музыку симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова. При этом его сюжет совершенно не соответствовал тому, что описывало произведение композитора. Его история — это красавица Зобеида и ее любовник, чья связь стала причиной для кровавого финала. Из сюиты 1888 года, вдохновленной «Половецкими плясками» Бородина, авторы балета убрали третью часть.
В-третьих, «Шехерезада» и творчество Фокина — пример успешного экспортного продукта, который не просто произвел фурор в Париже, а реформировал язык балета, показал мир ориентализма более чувственным и очеловеченным.
Теперь же мы видим, что восточное, исламское искусство меняет восприятие мировой культуры. Казань, как безусловный пример не только и не столько сосуществования, но и синтеза различных форм наследия и современности, может стать местом катализа. Но для этого нужна смелость.
