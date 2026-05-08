В Казани прошел «Парад у дома ветерана»

В преддверии 81-й годовщины Победы в Казани состоялась акция «Парад у дома ветерана». Колонна исторической военной техники стартовала от танкового училища и проехала по Оренбургскому тракту, улице Дубравной, Советской площади, а также паркам Победы и Петрова. В составе колонны можно было увидеть автомобили ЗИС-5, ГАЗ-69, ГАЗ-20, самоходные артиллерийские установки СУ-100, танк Т-34, бортовой ЗИС и легендарную «Катюшу». На всем пути звучали песни военных лет.
