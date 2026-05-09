«Остается главным праздником нашей страны»: как в Казани прошел парад Победы

В Казани на площади Тысячелетия состоялось торжественное прохождение войск Казанского гарнизона по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Герой Труда РФ Минтимер Шаймиев. «Сменяются поколения, но День Победы по праву остается главным праздником нашей страны. С каждым годом мы все больше осознаем историческое значение этой даты, ценность подвига наших дедов и прадедов. Война коснулась каждой семьи, именно поэтому нам так дорога Великая Победа, завоеванная ценой миллионов жизней наших соотечественников», — заявил Рустам Минниханов.
В этом году парад Победы прошел без военной техники — ее выставили отдельно на площади Тысячелетия. Помимо военнослужащих и курсантов, в мероприятии приняли участие учителя, врачи, представители спортивных клубов и предприятий республики. Главные кадры — в фоторепортаже «Реального времени».
