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В зоопарке Казани у лемуров родился детеныш

15:39, 22.06.2026

Новорожденный стал уже четвертым малышом в семействе

В зоопарке Казани у лемуров родился детеныш
Фото: взято с телеграм-канала казанского зооботсада

В зоопарке Казани у пары лемуров Муси и Коти родился детеныш. Он стал уже четвертым малышом в семействе, сообщила пресс-служба зооботсада.

Напомним, что третий детеныш у лемуров родился чуть больше года назад, а именно в мае 2025 года.

Ранее сообщалось, что для казанского зоопарка привезли двух слоних. Этих животных подарил президенту России Владимиру Путину лидер Лаоса.

Никита Егоров

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