В зоопарке Казани у лемуров родился детеныш

Новорожденный стал уже четвертым малышом в семействе

В зоопарке Казани у пары лемуров Муси и Коти родился детеныш. Он стал уже четвертым малышом в семействе, сообщила пресс-служба зооботсада.

Напомним, что третий детеныш у лемуров родился чуть больше года назад, а именно в мае 2025 года.

Ранее сообщалось, что для казанского зоопарка привезли двух слоних. Этих животных подарил президенту России Владимиру Путину лидер Лаоса.

Никита Егоров