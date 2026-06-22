В зоопарке Казани у лемуров родился детеныш
Новорожденный стал уже четвертым малышом в семействе
В зоопарке Казани у пары лемуров Муси и Коти родился детеныш. Он стал уже четвертым малышом в семействе, сообщила пресс-служба зооботсада.
Напомним, что третий детеныш у лемуров родился чуть больше года назад, а именно в мае 2025 года.
Ранее сообщалось, что для казанского зоопарка привезли двух слоних. Этих животных подарил президенту России Владимиру Путину лидер Лаоса.
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