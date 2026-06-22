Минпросвещения России сообщило о вывозе детей из «Артека»

Заезд в ВДЦ «Алые паруса» был отменен

Фото: Артем Дергунов

Организован плановый вывоз детей из Международного детского центра «Артек» к местам постоянного проживания. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

В ведомстве отметили, что на всем пути следования детей сопровождают и координируют представители спецслужб. По данным министерства, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности и комфортных условий во время возвращения. Отмечается, что процесс вывоза проходит в плановом режиме.

— Заезд в ВДЦ «Алые паруса» был отменен. Вся информация родителям передается в индивидуальном порядке. В сложившихся обстоятельствах им будут предложены альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России, — говорится в официальном сообщении.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Напомним, что в Крыму приостановили размещение детей в лагерях до 1 сентября. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства.

Напомним, что накануне в результате атаки беспилотников на Керченский полуостров погибли четыре человека, еще 28 получили ранения. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Темрюкском районе на Керченской переправе был атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один — пострадал. Позднее в Крыму временно прекратили продажу топлива на АЗС, а также наблюдались перебои электричества.

Наталья Жирнова