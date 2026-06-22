РСТ предложит меры поддержки туристической отрасли Крыма из-за снижения спроса в два раза

Среди возможных мер рассматриваются налоговые отсрочки и механизмы льготного финансирования для предприятий, столкнувшихся с отменой бронирований

Фото: Галия Шакирова

Объем бронирований отдыха в Крыму сократился на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит сервис Travelline, сказал через пресс-службу президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Снижение спроса Уманский связывает с рядом факторов, повлиявших на туристические планы россиян. В их числе изменения в транспортном сообщении с полуостровом, ограничения, связанные с обеспечением региона топливом, а также общий информационный фон. Дополнительное влияние на отрасль оказало решение о приостановке до 1 сентября приема детей и детских групп в лагеря и другие объекты размещения. Это затрагивает сегмент организованного детского отдыха, который традиционно обеспечивает значительную часть туристического потока в летний сезон.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Для туристической отрасли региона это означает потерю значительной части высокого сезона. Основная выручка гостиниц, санаториев, гостевых домов, детских лагерей и многих других предприятий формируется именно летом. Выпадающие доходы такого масштаба практически невозможно компенсировать в течение года, — заявил Уманский.

В Российском союзе туриндустрии считают, что отрасли может потребоваться дополнительная поддержка. Среди возможных мер рассматриваются налоговые отсрочки и механизмы льготного финансирования для предприятий, столкнувшихся с отменой бронирований.

— РСТ в ближайшее время направит свои предложения по поддержке туристической отрасли Крыма и Севастополя главам регионов и в Министерство экономического развития Российской Федерации, — сообщил Уманский.

Наталья Жирнова