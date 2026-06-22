Три аэропорта Татарстана закрыли после введения режима «Ракетная опасность»

Речь идет о воздушных гаванях Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Бугульмы

Фото: Максим Платонов

Три аэропорта Татарстана — в Казани, Нижнекамске (Бегишево) и Бугульме — закрыли после введения режима «Ракетная опасность». Об ограничениях сообщили в Росавиации.

Одновременно с этим закрыли воздушную гавань Чебоксар в Чувашии.

В Казани звучали сирены воздушной опасности. Это произошло в минуту молчания в память о погибших защитниках Отечества и мирных гражданах, ставших жертвами нацистской политики геноцида, в 12:15 мск. Ракетную опасность объявили в соседней с республикой Самарской области, об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Также опасность объявили в Ульяновской области. В регионах включили сирены.

Наталья Жирнова