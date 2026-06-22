В Татарстане ожидается сильный ливень во вторник

Также в республике прогнозируются град и сильный ветер

Фото: Дарья Пинегина

В Татарстане во вторник, 23 июня, ожидаются дождь, сильный ливень, грозы, град, а также ветер порывами 15—18 м/с. Причем осадки прогнозируются в том числе и в Казани, предупредили в ГУ МЧС России по республике.

Жителям рекомендуют не прятаться во время непогоды под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередачи. Также татарстанцев призывают к осторожности при передвижении по улицам и дорогам.

— Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112, — говорится в сообщении.

Ранее россиянам посоветовали не мыть раскаленный автомобиль холодной водой.

Никита Егоров