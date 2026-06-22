СМИ: Германия планирует провести пенсионную реформу

Власти намерены внедрить накопительный рыночный компонент, ужесточить условия досрочного выхода на пенсию и постепенно повысить пенсионный возраст

Фото: Динар Фатыхов

Правящая коалиция канцлера Германии Фридриха Мерца планирует реализовать крупную реформу пенсионной системы, о чем 21 июня сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. В рамках реформы предполагается внедрение накопительного рыночного компонента, ужесточение условий досрочного выхода на пенсию и постепенное повышение пенсионного возраста.

Сообщается, что Мерц и министр финансов Ларс Клингбайль намерены утвердить расширенный пакет изменений, включая пенсионную систему, до начала летних парламентских каникул в июле.

Представленными предложениями правительственной комиссии, ожидаемыми во вторник, предусмотрено постепенное введение дополнительного пенсионного взноса в размере 2% от валового дохода, который направят в государственный фонд для последующих инвестиций на финансовых рынках.

Также эксперты предлагают постепенное повышение пенсионного возраста с учетом увеличения продолжительности жизни: каждый дополнительный год жизни будет означать около восьми месяцев трудового стажа. Однако повышение пенсионного возраста до 70 лет планируется отложить на долгосрочную перспективу.

Кроме того, рекомендуется отменить популярную программу досрочного выхода на пенсию для тех, у кого уже есть 45 лет страховых взносов.

Ранее сообщалось, что четверть компаний в Казани стараются удержать сотрудников после выхода на пенсию.

Никита Егоров