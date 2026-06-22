В Татарстане завершили ремонт межрегиональной дороги в направлении Чувашии

Трасса также обеспечивает выезд на федеральную трассу Цивильск — Ульяновск

В Буинском районе Татарстана завершили ремонт участка автомобильной дороги Буинск — Яльчики. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе РТ.

Отремонтированный участок составляет более 1,5 км. Дорога имеет межрегиональное значение и связывает Татарстан с Чувашией, а также обеспечивает выезд на федеральную трассу Цивильск — Ульяновск.

Работы на объекте выполнила подрядная организация АО «Татавтодор». Специалисты устроили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, уложили верхнее покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепили обочины щебнем и нанесли дорожную разметку.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Ранее в Татарстане объявили тендеры на ремонт трассы Р-239 на 1,5 млрд рублей. Один из крупных контрактов стоимостью 559,8 млн рублей предусматривает устройство слоев износа на участке дороги с 109-го по 141-й километр.

Наталья Жирнова