В казанском аэропорту отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Еще в двух воздушных гаванях Татарстана сохраняются ограничения
В международном аэропорту Казани отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, в том числе режим «Ковер», который действовал в радиусе 150 километров. Об этом сообщили в МЧС.
Еще в двух воздушных гаванях Татарстана — в Нижнекамске (Бегишево) и Бугульме — сохраняются ограничения.
UPD: аэропорт Бугульмы также открыт на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.
Напомним, что в шести регионах Приволжского федерального округа России объявили ракетная опасность. Сигналы тревоги прозвучали в Чувашии, Татарстане, Самарской, Пензенской, Ульяновской и Оренбургской областях. Жители сообщают о работе сирен в населенных пунктах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».