В казанском аэропорту отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Еще в двух воздушных гаванях Татарстана сохраняются ограничения

Фото: Максим Платонов

В международном аэропорту Казани отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, в том числе режим «Ковер», который действовал в радиусе 150 километров. Об этом сообщили в МЧС.

Еще в двух воздушных гаванях Татарстана — в Нижнекамске (Бегишево) и Бугульме — сохраняются ограничения.

UPD: аэропорт Бугульмы также открыт на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

Напомним, что в шести регионах Приволжского федерального округа России объявили ракетная опасность. Сигналы тревоги прозвучали в Чувашии, Татарстане, Самарской, Пензенской, Ульяновской и Оренбургской областях. Жители сообщают о работе сирен в населенных пунктах.

Наталья Жирнова