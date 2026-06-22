В Татарстане объявили тендеры на ремонт трассы Р-239 на 1,5 млрд рублей

Один из крупных контрактов стоимостью 559,8 млн рублей предусматривает устройство слоев износа на участке дороги с 109-го по 141-й километр

Фото: Артем Дергунов

На ремонт участков федеральной трассы Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном в Татарстане направят более 1,5 млрд рублей. Соответствующие тендеры размещены на портале госзакупок.

Один из крупных контрактов стоимостью 559,8 млн рублей предусматривает устройство слоев износа на участке дороги с 109-го по 141-й километр. Работы планируется выполнить с мая по август 2028 года. При этом предполагается положить битумную эмульсию еще в 2027 году.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, объявлены еще четыре тендера на проведение аналогичных работ более чем на миллиард рублей. На обновление участка с 215-го по 249-й километр предусмотрено 630,3 млн рублей, на отрезке с 281-го по 289-й километр — 143,9 млн рублей, на участке с 355-го по 368-й километр — 242,9 млн рублей, а на ремонт моста через ручей на 141-м километре автомобильной дороги — 131 млн рублей. Финансирование проектов будет осуществляться из федерального бюджета. Заказчиком работ выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Напомним, что на трассе Казань — Оренбург в рамках нацпроекта строят новую развязку у Лаишево. На объекте ведутся работы по строительству и реконструкции мостов через реки Мешу и Каипку.

Наталья Жирнова