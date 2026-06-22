Минниханов встретился с главой Росздравнадзора в Казани

Стороны обсудили вопросы взаимодействия, в том числе в сфере льготного лекарственного обеспечения граждан

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой. Переговоры прошли в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба раиса.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия, в том числе в сфере льготного лекарственного обеспечения граждан. Отдельное внимание было уделено реализации национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Сообщается, что в ходе рабочей поездки в Казань Алла Самойлова также примет участие в VI Всероссийском форуме с международным участием «Обращение медицинских изделий NOVAMED — 2026».

В Татарстане лечение онкобольных становится вопросом платежеспособности пациентов. В Республиканском онкодиспансере им. проф. М.З. Сигала список отсутствующих для проведения химиотерапии препаратов пополнился иринотеканом и доксорубицином. Те, кто хочет выжить, вынуждены самостоятельно искать и закупать эти препараты. О цене «бесплатной» медпомощи, необъявленных тендерах на жизненно необходимые лекарства и скромных расходах Татарстана на финансирование онкологии — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова