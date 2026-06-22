Более 30% выпускников медвузов и колледжей не идут работать по профессии

Однако в 2025 году число врачей выросло на 7,4 тыс. специалистов

Фото: Айдар Раманкулов

На конгрессе «Скорая медицинская помощь — 2026» директор Всероссийского учебно-научно-методического центра по непрерывному медобразованию Минздрава Александр Мирошниченко озвучил тревожные данные о том, что более трети молодых медиков после получения диплома не начинают работу в государственных или частных медицинских учреждениях и не продолжают обучение.

Согласно его презентации, в 2025 году из 46,6 тысячи выпускников специалитета 39,1% не трудоустроились и не учились после окончания вуза. Среди 31,8 тысячи окончивших ординатуру таких было 15,3%. В медицинских колледжах уровень незанятости и отказа от дальнейшего обучения достиг 30%: из 101,4 тысячи выпускников не нашли работу и не продолжили образование около 30,4 тысячи человек.

Александр Мирошниченко отметил, что часть молодых специалистов даже не приходит на обязательную для получения права на работу аккредитацию. Многие выпускники признаются, что им не хватает практических навыков, они опасаются самостоятельно работать с пациентами и брать на себя ответственность.

При этом, по данным эксперта, ситуация в системе здравоохранения остается относительно стабильной: в 2025 году число врачей выросло на 7,4 тысячи, всего пришло 92,6 тысячи новых специалистов, а выбыло — 85,2 тысячи. Средний медицинский персонал увеличился на 7,7 тысячи человек при 159,2 тысячи пришедших и 151,5 тысячи ушедших.

Большинство медицинских работников покидают систему по собственному желанию: из врачей таких было 61,6 тысячи — 72%, а из среднего медперсонала — 111,6 тысячи — 74%. Мирошниченко считает, что институт наставничества сможет помочь начинающим специалистам лучше адаптироваться и увереннее переходить от теории к практике.

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Никита Егоров