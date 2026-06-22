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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке

11:38, 22.06.2026

Он занял этот пост 5 июля 2024 года

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке
Фото: скриншот с сайта wikimedia.org

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Соответствующее заявление он сделал во время обращения к журналистам на Даунинг-стрит.

Кир Стармер возглавляет Лейбористскую партию. Он занял пост премьер-министра Великобритании 5 июля 2024 года.

Ранее в СМИ уже начала появляться информации об уходе Стармера. Об этом сообщали Reuters со ссылкой на источники, аналогичную информацию публиковало The Guardian.

По данным собеседников агентств, в выходные Стармер размышлял о возможном уходе с поста или продолжении борьбы за лидерство в Лейбористской партии. Один из источников отметил, что премьер «любит обдумывать решения».

Paul Fiedler для Unsplash

Как отмечается, политические позиции Стармера ослабевали в течение нескольких месяцев, а ситуация обострилась после парламентских выборов в пятницу, на которых Энди Бернэм одержал убедительную победу.

При этом возможная смена руководства, по оценке Reuters, несет для Великобритании ряд рисков. В частности, Бернэм пока не обозначил четкую позицию по ключевым вопросам внешней политики, экономики и обороны. Кроме того, как и действующий премьер, он может столкнуться с давлением со стороны инвесторов на долговом рынке и недовольством избирателей.

Наталья Жирнова

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