Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке
Он занял этот пост 5 июля 2024 года
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Соответствующее заявление он сделал во время обращения к журналистам на Даунинг-стрит.
Кир Стармер возглавляет Лейбористскую партию. Он занял пост премьер-министра Великобритании 5 июля 2024 года.
Ранее в СМИ уже начала появляться информации об уходе Стармера. Об этом сообщали Reuters со ссылкой на источники, аналогичную информацию публиковало The Guardian.
По данным собеседников агентств, в выходные Стармер размышлял о возможном уходе с поста или продолжении борьбы за лидерство в Лейбористской партии. Один из источников отметил, что премьер «любит обдумывать решения».
Как отмечается, политические позиции Стармера ослабевали в течение нескольких месяцев, а ситуация обострилась после парламентских выборов в пятницу, на которых Энди Бернэм одержал убедительную победу.
При этом возможная смена руководства, по оценке Reuters, несет для Великобритании ряд рисков. В частности, Бернэм пока не обозначил четкую позицию по ключевым вопросам внешней политики, экономики и обороны. Кроме того, как и действующий премьер, он может столкнуться с давлением со стороны инвесторов на долговом рынке и недовольством избирателей.
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