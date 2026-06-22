Празднование Сабантуя в Казани собрало 125 тысяч гостей
Почетными гостями стали раис РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин
Около 125 тысяч жителей и гостей Казани посетили празднование Сабантуя, который проходил 20 июня в разных районах города, включая поселки Мирный и Дербышки, а также лесопарк у озера Лебяжье. Итоги проведения праздника на аппаратном совещании подвел заместитель руководителя исполкома Казани Азат Абзалов.
Как организаторы удивляли гостей праздника в этом году — в материале «Реального времени».
Сабантуй в столице Татарстана сопровождался массовыми гуляньями, спортивными и культурными мероприятиями. Почетными гостями стали раис РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.
— Отдельная благодарность — сотрудникам полиции, медицинским работникам и, конечно же, районам республики за организованные на городских площадках подворья, которые представили участникам праздника богатство народных традиций, ремесел и кулинарных умений нашей республики. Яркие выступления творческих коллективов, спортивные состязания и бесперебойная работа всех задействованных служб сделали праздник по-настоящему запоминающимся, — заявил Абзалов.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин пригласил участников саммита Россия — АСЕАН на Сабантуй в Казани.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».