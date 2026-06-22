СМИ: В одном из городов Германии запретили пускать на пляж людей, не владеющих немецким языком

Решение было принято после инцидента, произошедшего в минувшие выходные

Фото: Инна Серова

В курортном комплексе в городе Галле, расположенном на берегу озера Хайдезее в Германии, ввели запрет на вход отдыхающим, которые плохо владеют немецким языком, сообщает агентство DPA.

По словам управляющего курортом Маттиаса Нобеля, который приводит эти сведения, причина такого решения — необходимость гарантировать, что посетители понимают правила поведения на пляже и что сотрудники смогут обеспечить их безопасность. Нобель отметил, что администрация имеет право не пускать человека, если очевидно, что он испытывает языковые трудности.

— Людей, не владеющих немецким языком на достаточном уровне, больше не допустят на пляж в Галле, — говорится в сообщении.

Это решение было принято после инцидента, произошедшего в минувшие выходные, когда Нобель, будучи спасателем, вынужден был вытягивать из воды ребенка, оказавшегося в слишком глубоком месте.

Несмотря на критику, которую уже получили подобные меры, Нобель заявил, что администрация не планирует отказываться от нового правила и уже отказала нескольким гостям по причине языковых трудностей.

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Никита Егоров