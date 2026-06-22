В Нижнекамске начали разбирать разрушенные после атаки БПЛА квартиры

Работы планируется завершить в максимально короткие сроки, чтобы жители смогли вернуться в свои квартиры

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Нижнекамске началась подготовка к восстановлению дома, пострадавшего в результате атаки беспилотников. Как сообщил на «деловом понедельнике» глава Нижнекамского района Радмир Беляев, на прошлой неделе специалисты приступили к демонтажу конструкций разрушенных квартир.

— Продолжается активная работа по восстановлению на улице Чабьинской, 3. На минувшей неделе специалисты начали демонтировать конструкции разрушенных квартир, идет активная подготовка к проведению восстановительных работ, проведению капитального ремонта дома. Напомню, что созданы специальные комиссии по оценке ущерба, которые будет изучать каждую квартиру, работать с жителями дома. Ведется также работа по оценке ущерба пострадавших автомобилей, — заявил Беляев.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Работы планируется завершить в максимально короткие сроки, чтобы жители смогли вернуться в свои квартиры. В настоящее время более 70 жильцов размещены во временных местах проживания: пожилых нижнекамцев отправили в санаторий «Ижминводы».

Напомним, в День России закамская часть Татарстана подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов — в Нижнекамске БПЛА попал в жилой дом. Подробности атаки читайте в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова