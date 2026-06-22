МЧС: в Татарстане снят режим «Ракетная опасность»
В Казани объявили об отмене воздушной тревоги, сообщение прозвучало по громкоговорителям в городе
В Татарстане отменили режим «Ракетная опасность», об этом сообщили в МЧС.
В Казани объявили об отмене воздушной тревоги. Сообщение прозвучало по громкоговорителям в городе. Ранее с казанского аэропорта сняли все ограничения, в том числе и режим «Ковер» в радиусе 150 километров.
UPD: Также в аэропорту Нижнекамска (Бегишево) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
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