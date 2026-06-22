МЧС: в Татарстане снят режим «Ракетная опасность»

В Казани объявили об отмене воздушной тревоги, сообщение прозвучало по громкоговорителям в городе

В Татарстане отменили режим «Ракетная опасность», об этом сообщили в МЧС.



В Казани объявили об отмене воздушной тревоги. Сообщение прозвучало по громкоговорителям в городе. Ранее с казанского аэропорта сняли все ограничения, в том числе и режим «Ковер» в радиусе 150 километров.

UPD: Также в аэропорту Нижнекамска (Бегишево) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Наталья Жирнова