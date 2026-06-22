На Общегородском выпускном в Казани выступит Beku, DJ Сулейман, Defne и Дышать

Праздник соберет 8 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов

Фото: Динар Фатыхов

В мэрии Казани рассказали, кто из артистов выступит на Общегородском выпускном, который начнется в городе 25 июня около Центра семьи «Казан» в 16:00 мск. Среди списка приглашенных гостей фигурируют татарстанские исполнители и диджеи.

Так, на празднике исполнят свои треки Beku, Defne, Дышать, Игнат Изотов, Ванфи, redless, Kamilluna, «Дожди июля» и Йоло, а также выступит DJ Сулейман.

Как сообщил председатель комитета по делам детей и молодежи города Дмитрий Хвостиков, праздник соберет 8 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов из двухсот школа города. Напомним, что на организацию выпускного в Казани направили 18 млн рублей, а в городе будут введены временные ограничения движения и парковки транспортных средств.

Наталья Жирнова