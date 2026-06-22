Более 80 регионов России поучаствовали в онлайн-голосовании за объекты благоустройства

Самыми активными регионами по количеству голосов стали Свердловская область, Республика Башкортостан и Московская область

Фото: Айдар Раманкулов

В 2026 году 88 регионов России поучаствовали в онлайн-голосовании за объекты благоустройства, которое проходило с 21 апреля по 12 июня. В нем приняли участие более 15,8 миллиона человек, которые отдали свои голоса за 6,8 тыс. объектов, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что механизм прямого участия граждан в вопросах улучшения городских и сельских территорий пользуется спросом: за шесть лет в голосовании учтено свыше 68 миллионов голосов. Причем в этом году впервые в финальный этап включены опорные населенные пункты — села и поселки с населением менее 20 тысяч человек.

К волонтерской работе при организации голосования были привлечены почти 194 тысячи человек — это на 24 тысячи больше, чем в прошлом году. Благодаря их усилиям миллионы граждан имели возможность выразить свое мнение.

Самыми активными регионами по количеству голосов стали Свердловская область, Республика Башкортостан и Московская область.

Победившие объекты благоустройства включаются в федеральный реестр лучших практик, что способствует распространению успешных решений по всей стране.

Глава российского правительства Михаил Мишустин отметил, что работу в этом направлении важно продолжать, ведь мероприятия по созданию комфортной городской среды могут стать основой для реализации масштабных проектов по развитию территорий в будущем.

Ранее сообщалось, что сквер с установкой скульптуры Садыковой в Казани победил в голосовании за благоустройство на 2027 год.

Никита Егоров