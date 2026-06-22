В Татарстане объявили ракетную опасность — МЧС

В Казани звучат сирены

В Татарстане объявили режим «Ракетная опасность». Об этом сообщили в МЧС.

В Казани звучат сирены и громкоговорители. Это произошло в минуту молчания в память о погибших защитниках Отечества и мирных гражданах, ставших жертвами нацистской политики геноцида, в 12:15 мск. Ракетную опасность объявили в соседней с республикой Самарской области, об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

— Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам, — сообщил Федорищев.



Также опасность объявили в Ульяновской области. В регионах включили сирены.

Наталья Жирнова