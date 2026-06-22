В Татарстане объявили ракетную опасность — МЧС
В Казани звучат сирены
В Татарстане объявили режим «Ракетная опасность». Об этом сообщили в МЧС.
В Казани звучат сирены и громкоговорители. Это произошло в минуту молчания в память о погибших защитниках Отечества и мирных гражданах, ставших жертвами нацистской политики геноцида, в 12:15 мск. Ракетную опасность объявили в соседней с республикой Самарской области, об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
— Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам, — сообщил Федорищев.
Также опасность объявили в Ульяновской области. В регионах включили сирены.
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