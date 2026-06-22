В Крыму приостановили размещение детей в лагерях до 1 сентября

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства

Фото: Артем Дергунов

На территории Крыма с 22 июня по 1 сентября временно приостановлены бронирование, прием и размещение детей и детских групп в организациях отдыха и оздоровления, а также в иных средствах размещения, предназначенных для участия в туристических и других мероприятиях. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как сообщил Аксенов, соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства. Ограничения начинают действовать с 11:00 22 июня и продлятся до 1 сентября 2026 года.

Власти отмечают, что данные меры связаны с необходимостью обеспечения общественной безопасности в текущей ситуации. Жителей и организаторов детского отдыха просят отнестись к введенным ограничениям с пониманием.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Напомним, что накануне в результате атаки беспилотников на Керченский полуостров погибли четыре человека, еще 28 получили ранения. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Темрюкском районе на Керченской переправе был атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один — пострадал. Позднее в Крыму временно прекратили продажу топлива на АЗС, а также наблюдались перебои электричества.

Наталья Жирнова