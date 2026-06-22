За ночь над территорией России сбили 301 беспилотник

БПЛА были уничтожены над территориями 14 регионов страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей

За ночь над территорией России сбили 301 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщается в канале Министерства обороны РФ.

БПЛА были уничтожены над территориями 14 регионов страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей: над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма.

Общее количество уничтоженных за ночь беспилотников на подлете к Москве выросло до 59: в 5 утра мэр города Сергей Собянин сообщил об очередной отраженной атаке. Напомним, что накануне четыре человека погибли при атаке БПЛА на Керченский полуостров. По данным оперштаба Краснодарского края, в Темрюкском районе на Керченской переправе был атакован паром «Панагия» — есть жертва.

Наталья Жирнова