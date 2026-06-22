Татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» обживает Дом ученых

Первым, кому рассказали о завершении реконструкции, стал президент России Владимир Путин

Так выглядит гостиная. Фото: Динар Фатыхов

Руководитель Татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина провела для журналистов экскурсию по его новому дому, который разместился после масштабной реконструкции в бывшем Александровском детском приюте. Еще год назад сообщалось, что там может появиться досуговый центр для татароязычных детей, однако планы так и не воплотились в жизнь. Подробнее — в материале «Реального времени».

Что было на Бутлерова раньше — и могло быть

Изначально в здании на Бутлерова, 30 размещался Александровский детский приют. Открытый по инициативе купца Крупенникова в 1845-м, он получил новое здание в 1889 году, проектировал его казанский губернский инженер Лев Хрщонович, а спонсором стала попечительница приюта — вдова генерал-лейтенанта Ольга Сергеевна Александрова-Гейнс.

В 1930-е сюда въехал Дом работников науки и техники «Дорнит», ныне известный как Дом ученых, а также Дом ученых и студентов. Здесь, например, часто звучал джаз, химик Александр Арбузов играл на скрипке, проходили театральные постановки. Одно время на Бутлерова работал Академический лицей им. Н.И. Лобачевского.

Дому — более 130 лет. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Последний квартирант — Институт археологии имени Альфреда Халикова (он должен в итоге перебраться в правое пустующее крыло нынешней Национальной библиотеки РТ). В 2009 году здание взяли под государственную охрану как объект культурного наследия муниципального значения. В 2022-м появилась информация, что его планируют отреставрировать.

В июне 2025 года было объявлено, что в доме, возможно, появится досуговый центр для татароязычных детей, в связи с чем здесь проводили стратегическую сессию при участии работников образования и татарских активистов с предложением поделиться своими мыслями.

Первым узнал Путин

Решение о том, что Татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» разместится на Бутлерова, 30, было принято раисом республики Рустамом Миннихановым в декабре 2025 года. Официально об этом на итоговой коллегии своего ведомства в январе 2026 года объявил глава Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Работа по реконструкции шла около полугода, его главным архитектором стала Светлана Темлякова. Как отмечает Удачина, поначалу здесь могло разместиться «обычное административное здание», но зодчие учли пожелания будущих квартирантов. Работы на 1,8 тысячи квадратов на 550 млн рублей из бюджета республики проводило ООО СК «Алтын Групп»

Первым, кому рассказали о завершении реконструкции, стал президент России Владимир Путин — ему об этом сообщил Рустам Минниханов по итогам саммита Россия — АСЕАН.

В филиале работают 69 человек. На первом этаже в двух залах разместилась служба социальных координаторов, работающая по принципу «одного окна», здесь же работает военно-социальный центр (для людей, остающихся на военной службе). Среди координаторов есть ветеран СВО с протезом руки — по словам Удачиной, с ним пришедшие на прием бойцы ведут беседу совершенно по-другому. Еще одна сотрудница, потерявшая на операции сына, общается с переживающими такую же трагедию родственниками.

Одна из дверей ведет в службу психологической поддержки — сотрудники оперативно реагируют на то, что происходит в основном зале, и могут тут же начать оказывать помощь, в том числе комплексную.

А в кабинете индивидуального приема встречу может провести, например, вице-премьер Лейла Фазлеева.

Служба социальных координаторов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Число возвращающихся растет

Еще четыре небольших сектора расположены рядом — по делам инвалидов, по трудоустройству, мониторинга технических средств реабилитации и сектор медико-психологического.

В секторе по мониторингу посетителей с протезами, в частности, учат ими пользоваться. Как объяснила Удачина, такая помощь возникла после общения с одним из ветеранов СВО — не все, как выяснилось, умеют обращаться с протезами, ходить с их помощью.



Медико-психологический сектор, в частности, оснащен аппаратно-программным комплексом «ФЛОУ» с применением технологии VR, в котором, например, ведется работа по терапии посттравматических стрессовых расстройств. Также есть система, обучающая пришедших внутреннему психологическому самоконтролю.

На втором этаже разместились просторный актовый зал, конференц-зал, коворкинг-зона, тихая гостиная-библиотека, небольшая кухня, а также сектора по общественным проектам, социальным коммуникациям, по правовым вопросам, административный сектор и приемная руководителя. По словам Удачиной, планируется, что в филиале будет работать и проектный центр.

Медико-психологический сектор. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее в здании филиала на проспекте Хусаина Ямашева в день приходило 50—70 человек. Как говорит Удачина, количество возвращающихся со СВО увеличивается. Сейчас фонд работает с семью категориями граждан: ветеранами спецоперации, уволенными со службы, участвовавшими в действиях на новых территориях с 2014 года, семьями погибших, членами семей без вести пропавших, участниками контртеррористических операций на прилегающих к Украине территориях, а также участниками-инвалидами СВО, которые не уволились и продолжают служить. Кроме того, фонд работает со всеми ветеранами любых военных действий, начиная с Афганистана — здесь фонд занимается их вовлечением в первую очередь в спортивные активности.