В Казани безработицы нет, долги по зарплате и серая занятость — есть

В столице Татарстана отчитались о работе городской и территориальных комиссий по повышению уровня жизни населения, труда и легализации доходов

Фото: Мария Зверева

Рынок труда Казани продолжает испытывать острый дефицит кадров. Сегодня на одного официально зарегистрированного безработного приходится более восьми вакансий, а уровень безработицы в городе снизился до 0,25%. Одновременно в городе сокращается задолженность по заработной плате. Подробнее — в материале «Реального времени».

Безработицы в Казани нет

В настоящее время в центрах занятости города зарегистрированы 1 613 безработных, тогда как работодатели предлагают свыше 13 тысяч вакансий. Наиболее острый дефицит кадров наблюдается в строительстве, промышленности, образовании, науке, торговле и транспортной сфере.

— Тенденция последних десяти лет позволяет нам с уверенностью говорить, что безработицы сейчас в Казани нет, — заявила председатель Комитета экономического развития Казани Гузель Мингазова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но с некоторых пор отсутствие безработицы уже не является позитивной новостью в России. Министр экономического развития России Максим Решетников, например, считает, что это мешает перестройке российской экономики. Рост безработицы мог бы помочь заполнить более производительные рабочие места, нежели сейчас. Более того, еще в апреле премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что до 2032 года российской экономике потребуется почти 12 млн новых сотрудников.



Для решения кадрового вопроса в городе реализуется национальный проект «Кадры», а предприятия могут участвовать в федеральном проекте «Производительность труда».

Серые схемы и нелегальная занятость

Отдельное внимание власти уделяют борьбе с нелегальной занятостью и серыми схемами оплаты труда. За пять месяцев текущего года межведомственная комиссия рассмотрела деятельность 286 организаций, где существовал риск подмены трудовых отношений договорами гражданско-правового характера и самозанятостью. Нарушения подтвердились в 128 компаниях, материалы направлены в прокуратуру. Еще 106 руководителей представляют пояснения в налоговые органы.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

По данным комитета, благодаря работе территориальных комиссий с января по май были официально оформлены трудовые отношения с 2 253 работниками (выведены «из тени»). В прошлом году этот показатель составил 5 407 человек.

Продолжается работа и по выявлению работодателей, выплачивающих зарплату ниже установленных законодательством минимальных гарантий. За пять месяцев комиссии рассмотрели финансово-хозяйственную деятельность 432 организаций. В восьми из них были выявлены работники, получавшие зарплату ниже социальных минимумов. После вмешательства комиссий 84 сотрудникам произвели доначисления.

Одновременно в городе сокращается задолженность по заработной плате. Если на начало года она составляла почти 90 млн рублей перед 471 работником, то к 1 июня сократилась до 45,6 млн рублей. В настоящее время долги сохраняются в 11 организациях перед 298 сотрудниками. За пять месяцев удалось погасить задолженность на сумму около 44 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Список самых злостных должников возглавила ПСО «Казань», у которой долг перед 73 работниками превышает 24 млн рублей. В тройку вошли АО СК «Татфлот» (44 работника, 17 млн рублей) и ООО «Казаньстройпром» (15 работников, 1,5 млн рублей).

Охрана труда

С начала года в исполком поступило 35 уведомлений о несчастных случаях на производстве. Из 24 признанных производственными случаев четыре закончились гибелью работников, 17 были квалифицированы как тяжелые, еще три — как групповые. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких уведомлений выросло на 26%.

В связи с этим городские власти намерены усилить контроль за соблюдением требований охраны труда не только на строительных площадках, но и на промышленных предприятиях, где сегодня фиксируется наибольшее количество производственных травм.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Подводя итоги обсуждения, руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров подчеркнул необходимость дальнейшей борьбы с серыми трудовыми отношениями, выплатой зарплат ниже установленных законодательством норм и производственным травматизмом. По его словам, контроль за соблюдением трудового законодательства должен носить системный характер и охватывать максимально широкий круг работодателей.

Напомним, ранее Татарстан должен был получить почти 680 млн рублей на поддержку трудовой занятости и 780 млн рублей отдельно на подготовку кадров для агропромышленного комплекса республики.