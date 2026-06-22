Заполняемость лагерей на юге России упала ниже порога рентабельности

Данный фактор создает риски для доступности качественного детского отдыха в регионе

Фото: Динар Фатыхов

Ассоциация детских лагерей и здравниц Краснодарского края сообщает, что заполняемость лагерей на юге России упала ниже порога рентабельности. Это создает риски для доступности качественного детского отдыха в регионе. Об этом сообщили на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туристской индустрии, которое открыл и вел член Правления РСПП, председатель комиссии Сергей Шпилько.

В сфере приключенческого туризма, который особенно интенсивно рос во время пандемии, по данным профильной Комиссии Российского союза туриндустрии, падение турпотока по некоторым дальневосточным регионам составляет от 30 до 50%.

В сфере въездного туризма ситуация пока относительно стабильная при низких базовых показателях соответствующих турпотоков и значительном дефиците платежного баланса страны по статье «Поездки».

В сфере выездного туризма туроператоры ждут возобновления работы на ближневосточных направлениях и констатируют относительное превышение спроса над предложением на юго-восточных и турецком направлениях ввиду недостаточных объемов авиаперевозки, которые необходимо наращивать за счет доступа на этот рынок иностранных авиакомпаний.

На снижение спроса на внутреннем туристском рынке в определенной степени влияют проблемы с логистикой и напряженность ситуации в отдельных курортных регионах. Сказываются на продажах и конкурентоспособности отечественного турпродукта и такие факторы, как укрепление рубля, высокая процентная ставка и увеличение фискальной нагрузки на бизнес.

Относительную стабильность туристского рынка удается поддерживать в значительной степени благодаря своевременному продлению до 2030 года нулевой ставки НДС для гостиниц и освобождению на тот же срок от НДС туроператоров по внутреннему и въездному туризму. Но негативно сказалось на положении предприятий турбизнеса и малых средств размещения снижение порога выручки для применения УСН.

Увеличение ставки туристического налога на 1%,по расчетам специалистов Cronwell Hospitality Group, в среднем приводит к снижению прибыли гостиниц на 10%, притом что согласно изменениям в НК РФ, внесенным Федеральным законом от 12.07.2024 №176-ФЗ, ставка турналога, которая в этом году составила уже 2%, в следующем году вырастет еще на процент, а в 2029 году достигнет 5%. Не случайно в ходе заседания генеральный директор гостиничного комплекса «Бета» ГТК «Измайлово» поблагодарил Правительство Москвы за неприменение турналога, что действительно свидетельствует о гостеприимности российской столицы.

В ходе заседания были сформированы предложения по поддержке отрасли. Так, по мнению Комиссии РСПП по туристской индустрии, РСТ, РГА и других предпринимательских объединений в сфере туризма, ставку туристического налога дальше поднимать нельзя, а порог выручки для применения УСН целесообразно вернуть на более высокий уровень. А льготу по НДС для предприятий туриндустрии необходимо сохранить на долгосрочную перспективу, что чрезвычайно важно для стимулирования инвестиций в развитие туристской инфраструктуры.

Для стабилизации ситуации на туристском рынке требуется разработка целенаправленных антикризисных мер, адаптированных к специфике отдельных сегментов. Ключевые инициативы могут включать:

Ранний запуск «плоских» тарифов на авиаперевозки по дальневосточным маршрутам. Такая мера повысит доступность путешествий в высокий сезон и позволит равномерно распределить пассажиропоток, снижая пиковую нагрузку на инфраструктуру. Таможенные льготы для круизных судов. Освобождение от пошлин при временном ввозе судов под иностранным флагом, участвующих в экспедиционных круизах на Дальнем Востоке и в Арктике, может привлечь международные операторы и расширить ассортимент круизных программ для российских туристов. Поддержка детских лагерей на юге России. Целевое финансирование через госсзаказ или механизм туристического кэшбека обеспечит рентабельность учреждений и сохранит доступность детского отдыха — особенно для семей с невысокими доходами.

Эти шаги помогут повысить доступность отдыха, стимулировать спрос и обеспечить устойчивость отрасли в текущих условиях. В случае закрытия с учетом складывающейся ситуации отдельных курортных направлений потребуются меры поддержки предприятий туриндустрии, аналогичные тем, которые принимались во время эпидемии ковида, только более оперативные, и помощь с решением вопросов логистики.

Члены Комиссии выступили с инициативой пересмотреть целевые показатели развития туристической отрасли на среднесрочную перспективу в рамках актуализации Стратегии до 2035 года. По мнению экспертов, текущая ситуация на рынке требует более гибких и реалистичных индикаторов. Корректировка поможет учесть новые вызовы и возможности отрасли, изменение спроса и меры антикризисной поддержки.

Ранее президент России Владимир Путин отметил развитие туризма между Россией и Таиландом.

Никита Егоров